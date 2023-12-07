Десять талантливых студенток СФУ получили премию «Форсаж»

Церемония награждения состоялась в университете накануне, 6 декабря. С приветственным словом выступил ректор СФУ Максим Румянцев.
«Премия “Форсаж” — очень добрая, душевная. Она занимает особое место среди премий нашего университета. Она очень правильная, ведь адресована именно тем, кто испытывает трудности на своем пути. Поддержка опытного мудрого человека очень важна, потому что одному всегда тяжело преодолевать путь. Премия, которую учредила Людмила Прокопьевна, очень ценная. Уверен, девушки, получившие премию и десять лет назад, до сих пор её вспоминают. Возможно, это был поворотный момент в их жизни. Я вас поздравляю с тем, что вы стали лауреатами. Благодарю Людмилу Прокопьевну за её вклад в развитие нашего университета. Спасибо вам большое, что вы так просто, деликатно дарите своё внимание не только университету, но, в первую очередь, тем, кто в университете главный — это студенты и преподаватели», — рассказал ректор СФУ Максим Румянцев.
Премия «Форсаж» — единственная в России благотворительная идея поддержки талантливых студенток из сел и малых городов. Условие получение — учеба на «хорошо» и «отлично», активное участие в научно-исследовательской, общественной, спортивной, культурной деятельности университета. Лауреатами премии становятся студентки Юридического института, Института математики и фундаментальной информатики, Института филологии и языковой коммуникации.
Премию вручают с 2010 года по инициативе компании «Сибирская альтернатива» под руководством Людмилы Усс.
«Дорогие девушки, я поздравляю вас с получением премии “Форсаж”. Эта небольшая добавка к вашему студенческому бюджету, мне кажется, будет очень кстати. Поздравляю ваших родителей, близких, педагогов и наставников. Особую признательность хочу выразить ректору Максиму Румянцеву за то, что он в своем плотном графике всегда находит время, чтобы быть с нами. Конечно, это повышает статус нашего мероприятия, и это очень приятно и памятно. Спасибо организаторам за тёплую обстановку, которую вы создаёте при вручении этой стипендии. Стремитесь быть лучшими, девушки. Ставьте высокие цели и добивайтесь их. В Сибирском федеральном университете созданы все условия, чтобы талантливая, способная молодёжь имела возможность реализоваться и развиваться», — выступила Людмила Усс, учредитель премии.
Апуневич Виктория, студентка 4-го курса Юридического института;
Елизавета Брылякова, студентка 3-го курса Института математики и фундаментальной информатики;
Татьяна Кичеева, студентка 3-го курса Юридического института;
Гусева Варвара, студентка 2-го курса Института филологии и языковой коммуникации; с.
Козлова Мария, студентка 2-го курса Института филологии и языковой коммуникации;
Окунева Дарья, студентка 2-го курса Института математики и фундаментальной информатики;
Суворова Софья, студентка 2-го курса Института филологии и языковой коммуникации;
Хорошева Анжелика, студентка 2-го курса Института филологии и языковой коммуникации;
Фёдоровых Елизавета, студентка 4-го курса Института филологии и языковой коммуникации;
Янковская Анастасия, студентка 2-го курса Института филологии и языковой коммуникации.
Лауреаты предыдущих премий потратили призовые средства на обучающие курсы или поездки в Москву и Санкт-Петербург.