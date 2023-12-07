7 декабря, источник: Комсомольская правда
Бесплатная психологическая помощь доступна в Хабаровском крае
Новое исследование показало отношение людей к услугам в этой сфере.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Часто люди обращаются к психологам по телефону, но только личная встреча может действенно улучшить эмоциональное состояние и восстановить отношения с близкими. Вопрос заключается в том, доверяют ли россияне бесплатной психологической помощи.
Согласно данным социологического агентства «Вебер», впервые о бесплатной психологической помощи, включенной в полис обязательного медицинского страхования, узнали 85% опрошенных по всей России. Стоит отметить, что 47% россиян не воспользовались бы даже услугами врача по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). В то же время 34% респондентов заявили, что осведомлены о существовании подобных учреждений и сервисов в своем регионе. Но из этой группы 90% никогда бы не обратились за помощью.
— Конечно, многие опасаются пользоваться бесплатными психологическими услугами. Часто люди не осознают, что им требуется помощь. Они могут воспринимать это так, будто окружающие считают их ненормальными. Оказывает также влияние и время приема, — решить проблему за полчаса часто бывает невозможно, — рассказал психолог Александр Евдошенко.
Более половины россиян (66%) утверждают, что власти населенных пунктов уделяют недостаточное внимание потребностям населения в стабилизации психологического состояния. Вместе с тем, лишь 6% респондентов считают, что местные власти достаточно внимательны к проблемам психологического здоровья.
В случае необходимости экстренной психологической поддержки в Хабаровском крае доступны следующие телефоны доверия:
— телефон экстренной психологической помощи:
— телефон для лиц в кризисном состоянии и с суицидальным поведением:
Исследование общественного мнения было выполнено социологическим агентством «Вебер» в рамках проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».