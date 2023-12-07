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7 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

В Приморье стали доступны новые рейсы в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ФедералПресс. Китайская авиакомпания «Чэнду» увеличивает частоту рейсов в Харбин. Сейчас полеты туда выполняет авиакомпания «Аврора».

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Данный вопрос поднимал глава региона Олег Кожемяко во время визита в Харбин в октябре. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Напомним, что китайский авиаперевозчик возобновил перелеты этим летом. Самолет летал два раза в неделю. Билет в одну сторону стоил 27 159 рублей, перелет с возвратом обходился в 50 700 рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, как можно отдохнуть в Китае в декабре. Туристы могут выбрать как пляж, так и снежные горные склоны.

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