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7 декабря, источник: НИА Байкал

Игорь Кобзев и Сергей Чемезов обсудили вопросы развития авиационной отрасли в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь обсудили актуальные проекты и вопросы взаимодействия.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Они посетили павильон Иркутской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Для ля гостей провели экскурсию, представили достижения региона.

«Для меня познакомиться со стендом региона на ВДНХ особенно приятно, потому что Иркутская область — мой родной край. Я люблю приезжать на родину и видеть, как она развивается, становится еще современнее, удобнее для жизни и работы. Безусловно, весомый вклад в это вносит и Ростех. Есть множество социальных, экологических, инфраструктурных, производственных проектов, которые связывают нашу компанию с регионом», — отметил Сергей Чемезов.

Губернатор подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы комплексного развития территории Иркутска для реализации инвестиционного проекта по серийному производству пассажирского самолета МС-21. «Работаем сразу в нескольких направлениях: по транспортной доступности, обеспечению жильем работников, развитию жилищно-коммунального хозяйства, вопросам образования, здравоохранения, кадрового обеспечения. Темы формирования инфраструктуры и создания комфортных условий труда для заводчан для нас являются приоритетными», — отметил Игорь Кобзев.

Напомним, одно из крупнейших предприятий области — Иркутский авиационный завод — производит боевые самолеты Су-30 и учебно-боевые Як-130. Но его главной визитной карточкой является пассажирский лайнер МС-21.

«В следующем году нам предстоит начать серийные поставки лайнеров МС-21. Вопреки санкциям мы довели этот самолет до серийного производства. Оснастили отечественными композиционными материалами, которые широко применяются в его конструкции. Создали российские двигатели нового поколения ПД-14, которые успешно заменили американские силовые установки. В завершающей стадии — работы по импортозамещению иностранных бортовых систем. Мы, безусловно, выполним свой долг перед государством, авиакомпаниями, пассажирами. Страна без крыльев не останется».

Сергей Чемезов
глава госкорпорации "Ростех"

Игорь Кобзев сообщил, что Правительство Иркутской области подготовило пятилетний план замещения кадровой потребности предприятия. На Иркутском авиационном заводе производственную практику проходят 525 студентов образовательных организаций региона. Более 600 человек трудоустроено в рамках информационной кампании органов занятости.

Подготовка специалистов также будет идти в созданном в рамках федерального проекта «Профессионалитет» образовательно-производственном центре Иркутской области. Всего за три года по образовательным программам «Профессионалитета» профподготовку пройдет 851 человек, уточняет пресс-служба Правительства региона. «Вступление в федеральный проект “Профессионалитет” позволит образовательным организациям тесно сотрудничать с Иркутским авиационным заводом, готовить кадры по образовательным программам, которые будут сформированы под конкретный запрос Иркутского авиационного завода», — сказал Игорь Кобзев.

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