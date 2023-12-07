Игорь Кобзев и Сергей Чемезов обсудили вопросы развития авиационной отрасли в Иркутской области

Они посетили павильон Иркутской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Для ля гостей провели экскурсию, представили достижения региона.
«Для меня познакомиться со стендом региона на ВДНХ особенно приятно, потому что Иркутская область — мой родной край. Я люблю приезжать на родину и видеть, как она развивается, становится еще современнее, удобнее для жизни и работы. Безусловно, весомый вклад в это вносит и Ростех. Есть множество социальных, экологических, инфраструктурных, производственных проектов, которые связывают нашу компанию с регионом», — отметил Сергей Чемезов.
Губернатор подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы комплексного развития территории Иркутска для реализации инвестиционного проекта по серийному производству пассажирского самолета МС-21. «Работаем сразу в нескольких направлениях: по транспортной доступности, обеспечению жильем работников, развитию жилищно-коммунального хозяйства, вопросам образования, здравоохранения, кадрового обеспечения. Темы формирования инфраструктуры и создания комфортных условий труда для заводчан для нас являются приоритетными», — отметил Игорь Кобзев.
Напомним, одно из крупнейших предприятий области — Иркутский авиационный завод — производит боевые самолеты Су-30 и учебно-боевые Як-130. Но его главной визитной карточкой является пассажирский лайнер МС-21.
Игорь Кобзев сообщил, что Правительство Иркутской области подготовило пятилетний план замещения кадровой потребности предприятия. На Иркутском авиационном заводе производственную практику проходят 525 студентов образовательных организаций региона. Более 600 человек трудоустроено в рамках информационной кампании органов занятости.
Подготовка специалистов также будет идти в созданном в рамках федерального проекта «Профессионалитет» образовательно-производственном центре Иркутской области. Всего за три года по образовательным программам «Профессионалитета» профподготовку пройдет 851 человек, уточняет пресс-служба Правительства региона. «Вступление в федеральный проект “Профессионалитет” позволит образовательным организациям тесно сотрудничать с Иркутским авиационным заводом, готовить кадры по образовательным программам, которые будут сформированы под конкретный запрос Иркутского авиационного завода», — сказал Игорь Кобзев.