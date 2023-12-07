7 декабря, источник: МК.RU Воронеж
Синоптики рассказали, когда Воронеж вновь накроют снегопады
Стало известно, когда в столицу Черноземья вернутся снегопады.
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По прогнозам местных синоптиков, белые хлопья над Воронежем закружат уже в эту субботу, 9 декабря.
Так, в дневные часы осадки будут усиливаться, а к ночи ожидается небольшой снег. Однако затяжным в этот раз снегопад не станет и завершится буквально через сутки.
В ночь с субботы на воскресенье погодные эксперты обещают лишь умеренный снежок.
Оттепель не предвидится — на выходных в городе будет морозно. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до −13 градусов.