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7 декабря, источник: МК.RU Воронеж

Синоптики рассказали, когда Воронеж вновь накроют снегопады

Стало известно, когда в столицу Черноземья вернутся снегопады.

Сейчас в Аннаполисе: +7° 0 м/с 53% 763 мм рт. ст. +5°

По прогнозам местных синоптиков, белые хлопья над Воронежем закружат уже в эту субботу, 9 декабря.

Так, в дневные часы осадки будут усиливаться, а к ночи ожидается небольшой снег. Однако затяжным в этот раз снегопад не станет и завершится буквально через сутки.

В ночь с субботы на воскресенье погодные эксперты обещают лишь умеренный снежок.

Оттепель не предвидится — на выходных в городе будет морозно. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до −13 градусов.

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