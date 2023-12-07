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7 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Где в Астане расположатся горки, катки и новогодние фотозоны, рассказали в акимате

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Адреса и координаты всех новогодних и зимних достопримечательностей раскрыли в акимате Астаны.

Источник: Sputnik.kz
«В общей сложности будет подготовлено почти 60 ледовых горок и катков. Все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы», — заявили в акимате.

Локации для организации зимнего досуга определены в каждом из районов Астаны, добавили представители городских властей.

В районе Байконыр:

  • Дворец «Жастар» (пр. Республики 34) — на территории дворца планируется обустроить каток, горку, также будет установлена новогодняя елка;
  • Парк им. К. Ататюрка по улице (Ж. Ташенова) — на территории парка планируется обустроить каток и горку;
  • Аллея «Писателей» (пр. Абая) — на данном участке планируется обустроить горку, установить елки, новогодние инсталляции и МАФы;
  • ЖМ «Өндіріс» (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) — здесь также будет обустроен каток и горка;
  • ЖМ «Кирпичный» (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской) — аналогично как в ЖМ «Өндіріс» будут обустроены каток и горка;
  • ЖМ «Казгородок» (ул. Досмухамедулы 6) — будет установлена горка высотой 2 метра, 6 метровая елка;
  • ЖМ «СМП» (ул. Кеншилер 5, ул. 126-ая) — будут установлены горки высотой 2 метра и елки.
  • ДО «Коянды» (шоссе Алаш) — на данном участке будет установлена горка высотой 4 метра, также будет установлена пятиметровая елка.

В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и 4 катка по следующим локациям:

  • Сквер по пр. Богенбай батыр, 43, (каток);
  • Городская площадь, ул. Бейбитшилик, 11 (2 горки и каток);
  • Парк Коктал (2 горки и каток);
  • Набережная реки Есиль возле памятника Кенесары хан (6 горок и каток);
  • Пересечение улиц Окжетпес-Герцена (1 горка).

В районе Алматы горки будут обустроены

  • на площади «Қазақ елі»,
  • в «Триатлон-парке»,
  • в парке за Пирамидой,
  • на территории Дворца школьников,
  • у железнодорожного вокзала «Нурлы жол»,
  • в микрорайоне Сарайшык,
  • в жилых массивах Железнодорожный, Промышленный, Интернациональный, Куйгенжар.

Ледовые катки будут расположены на площади «Қазақ елі», в парке Триатлон, в парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.

В районе Нура также будут установлены тематические МАФы, оформлены фотозоны и обустроены 6 горок и 2 катка.

Центральный парк (горка, каток);

Территория возле ТРЦ «Хан шатыр» (2 горки, каток);

ТРЦ «Азия парк» (горка);

на пересечении улиц Айтматова и Сыганак (горка);

Сквер по ул. Айгыржал в ЖМ Уркер (горка).

В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний — район EXPO, Ботанического сада и у ТРЦ «Керуен».

Две горки будут установлены в Ботаническом саду и на территории EXPO, ледовые катки — в Ботаническом саду, у ТРЦ «Керуен», также два 2 катка на территории EXPO.

Также МАФами будут украшены территории у монумента «Байтерек», «Триумфальная арка», бульвар «Нуржол», театра «Астана Балет».

Для придания праздничной атмосферы планируется украсить деревья вдоль пр. Мангилик Ел, ул. Достык, Сарайшык, Кунаева, Бокейхана и другие.

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