Где в Астане расположатся горки, катки и новогодние фотозоны, рассказали в акимате

«В общей сложности будет подготовлено почти 60 ледовых горок и катков. Все они будут бесплатными для жителей и гостей столицы», — заявили в акимате.
Локации для организации зимнего досуга определены в каждом из районов Астаны, добавили представители городских властей.
В районе Сарыарка планируется обустроить 11 горок и 4 катка по следующим локациям:
В районе Алматы горки будут обустроены
Ледовые катки будут расположены на площади «Қазақ елі», в парке Триатлон, в парке за Пирамидой, на территории подмостового пространства.
В районе Нура также будут установлены тематические МАФы, оформлены фотозоны и обустроены 6 горок и 2 катка.
Центральный парк (горка, каток);
Территория возле ТРЦ «Хан шатыр» (2 горки, каток);
на пересечении улиц Айтматова и Сыганак (горка);
Сквер по ул. Айгыржал в ЖМ Уркер (горка).
В районе Есиль определены три основные локации для массовых гуляний — район EXPO, Ботанического сада и у ТРЦ «Керуен».
Две горки будут установлены в Ботаническом саду и на территории EXPO, ледовые катки — в Ботаническом саду, у ТРЦ «Керуен», также два 2 катка на территории EXPO.
Также МАФами будут украшены территории у монумента «Байтерек», «Триумфальная арка», бульвар «Нуржол», театра «Астана Балет».
Для придания праздничной атмосферы планируется украсить деревья вдоль пр. Мангилик Ел, ул. Достык, Сарайшык, Кунаева, Бокейхана и другие.