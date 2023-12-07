7 декабря, источник: Комсомольская правда
Заменит ли дерево пластик: в Приморье эксперты обсудили перспективы биоразлагаемой посуды
В Приморье прошел круглый стол о планомерном отказе края от одноразовых пластиковых изделий.
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Эксперты утверждают, что наш мир постепенно тонет под грудами пластикового мусора. Гигантские горы отходов на полигонах и свалках, плавающие в океанах мусорные «острова» колоссальных размеров, микропластик, частицы которого проникают в кровь человека — все это стало нашей реальностью. И немалую долю в формирование мусорного океана вносят привычные всем пластиковые стаканчики, тарелочки и вилочки.
Можно ли в одноразовой посуде заменить пластик на биоразлагаемые материалы, какие плюсы и минусы есть у новшеств, обсудили эксперты на организованном РБК Приморье круглом столе, посвященном планомерному отказу Приморского края от одноразовых пластиковых изделий. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на РБК Приморье.
Правда, есть у нее и существенный недостаток — в среднем она дороже на 40% в сравнении с аналогичной пластиковой. Впрочем, эксперты уверены, что при росте объемов производства и локализации его в России разница в ценах уменьшится.
«Раньше разница в стоимости была колоссальная, потому что все производилось, как правило, в Китае — и биопластик, и деревянная шпоновая посуда. Сейчас, по мере роста спроса местные производители дают фору китайцам, потому что логистически возить из России по России удобнее. Вся картонная продукция — тарелки и стаканчики — вообще уже производится только в России, что не может не радовать», — рассказала генеральный директор торгового дома «Альбета» Валентина Шмакова.
Есть и еще одна проблема — если картонными тарелочками можно пользоваться «как есть», то стаканчики изнутри нужно ламинировать. А это сводит экологичность материалов к нулю, они становятся неразлагаемыми, и их нельзя переработать. Впрочем, по словам экспертов, сейчас появляются пищевые биолаки, которые позволят производить продукцию без ламинации.
Производители посуды из деревянного шпона подчеркивают, что их производство не наносит вреда природе, так как сырьем служит береза, растущая повсюду и легко возобновляющаяся.