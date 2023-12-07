7 декабря, источник: MOS.Ru
Липы, вязы и клены: какие деревья высаживают в этом году в столице
Для городских территорий выбирают взрослые растения. Их высота — от трех до восьми метров, а обхват стволов достигает 45 сантиметров.
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В столице начали высаживать крупномерные деревья в рамках комплексного благоустройства территорий. В настоящее время работы проводят на участке Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта.
«Первыми высадили 36 вязов сорта “нью горизонт”. Это взрослые растения с обхватом ствола 40−45 сантиметров и высотой семь-восемь метров. Раньше вязы были не очень популярны в Москве. Но теперь эти красивые деревья с густой зеленой кроной и характерными листьями с зубчиками по краю часто высаживают на благоустроенных улицах. Еще в 2016 году около 200 вязов появилось на Новом Арбате, затем их высадили на Школьной улице, а в прошлом году — на головном отрезке Ленинского проспекта от проезда Апакова до Университетского проспекта. Украшают они и другие городские территории», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
На участке Ленинского проспекта высадят почти 200 деревьев: 100 вязов, более 30 лип, 27 кленов гиннала, 23 красных клена, 12 декоративных яблонь и две черемухи Маака. В целом на благоустроенных улицах в этом году появится более 750 крупномеров, свыше 400 из них уже высадили.
Уже закончены работы на Цветном бульваре и в студенческом квартале около Московского государственного технологического университета имени Н. Э. Баумана. Там в общей сложности появилось 18 кленов и лип. Около Южного речного вокзала ранее высадили более 40 лип, кленов и берез.
Озеленение проводится на территории возле 16 Марьинских прудов-регуляторов — там высаживают более 160 деревьев: липы, вязы, березы, ели, лиственницы, клены, красные дубы, рябины, черемуха и декоративные яблони. Около центра Этери Тутберидзе появятся ели, липы, вязы, черемуха и декоративные яблони.
Воробьевская набережная — одна из самых зеленых в Москве. На ней добавится более 40 лип, рябин, елей, а также белая ива высотой около пяти метров. Еще почти 40 деревьев — лип, рябин и черемухи Маака — высадят на Аллее Славы звезд зимних Олимпийских игр.
В парке 40-летия ВЛКСМ будет расти более новых 40 деревьев — кленов, лип, берез, рябин, декоративных яблонь, лиственниц, а на территории Дворца пионеров — более 25 красных дубов и черемухи.
«Липы разных сортов — наиболее подходящие для высадки в условиях мегаполиса деревья. Неслучайно их будет высажено больше всего — почти 250. Отлично зарекомендовали себя вязы: они не только красивы, но и хорошо приживаются и адаптируются к условиям мегаполиса. Порядка 140 этих деревьев появится на улицах столицы в этом сезоне. Третьими по количеству станут рябины и клены разных видов: тех и других будет высажено почти по 100», — добавили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Среди других пород, которые украсят благоустроенные в этом году городские территории, — декоративные яблони, красные дубы, березы и черемуха. Там, где нет сильного ветра, высадят ели, сосны, пихты и лиственницы, а около воды — ивы.
Для благоустроенных городских территорий выбирают взрослые деревья. Их возраст составляет от 10 до 35 лет, высота — от трех до восьми метров, а обхват стволов самых больших из них достигает 40−45 сантиметров. Весной озеленение продолжится. Благоустроенные общественные пространства украсит почти 14 тысяч кустарников — спирея, сирень, ирга Ламарка, чубушник, калина, боярышник, кизильник и другие виды.