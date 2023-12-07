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7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Кемеровский мост через Искитимку расширят до шести полос и обновят

Власти объявили аукцион на поиск подрядчика.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что мост через Искитимку по пр. Ленина обновят и реконструируют за 2,5 млрд рублей. Сейчас объявлен открытый аукцион на поиск подрядчика.

«Мост был построен в 1959 году, последняя реконструкция проводилась в 1990-м: тогда проезжую часть расширили за счёт тротуаров. Сейчас мост достаточно сильно изношен и нуждается в кардинальном обновлении и расширении до шести полос», — пишет мэр.

Также подрядчик заменит трамвайное полотно от улицы Мичурина до Соборной и в целом разработает современное и необычное архитектурное решение. Проектирование должно быть завершено в 2024 году, а саму реконструкцию планируют провести до 2027 года.

Также мы писали, что под Красноармейским мостом, который тоже проходит через Искитимку, появится молодёжное арт-пространство.

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