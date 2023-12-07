7 декабря, источник: Комсомольская правда
Администрация Владивостока ищет подрядчика для ремонта по нацпроекту «БКД»
В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицы Первомайского района.
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Управление дорог администрации Владивостока проводит открытый электронный аукцион на поиск подрядчика для ремонта по госпрограмме сразу трех улиц города. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок проезды и прилегающую территорию на Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Организацию, которая заступит на объекты, определят на этой неделе.
Аукцион, объявленный в конце года, позволит подрядчику заранее подготовиться, закупить необходимые материалы, провести согласование работ. А уже с началом нового строительного сезона можно будет смело браться за дело.
По сообщению пресс-службы мэрии, на перечисленных улицах в Первомайском районе рабочим предстоит обустроить пешеходные связи, отремонтировать сети инженерных коммуникаций, заасфальтировать проезжую часть, починить при необходимости лестницы и подпорные стены. Также специалисты установят шесть новых остановочных павильонов и дорожные знаки, нанесут разметку. Общая протяженность обновленных участков составит 2,6 километра. Работы необходимо завершить до конца следующего лета.
Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году комплексный ремонт по нацпроекту охватил улицы в нескольких районах приморской столицы. Ремонтники привели в порядок Толстого, здесь не только заасфальтировали дорогу, но и возвели подпорную стену, а также высадили зеленые насаждения. Отремонтировали дорожники и Волжскую с Шуйской, а для комфортного проезда автомобилистов по обновленным участкам по заказу мэрии подрядчик возвел новый мост через Вторую Речку. В 2022 году по нацпроекту преобразились Нейбута, Калинина и Давыдова, об этих работах редакция тоже рассказывала более подробно.