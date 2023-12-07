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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Администрация Владивостока ищет подрядчика для ремонта по нацпроекту «БКД»

В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют улицы Первомайского района.

Источник: Мэрия Владивостока

Управление дорог администрации Владивостока проводит открытый электронный аукцион на поиск подрядчика для ремонта по госпрограмме сразу трех улиц города. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок проезды и прилегающую территорию на Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Организацию, которая заступит на объекты, определят на этой неделе.

Аукцион, объявленный в конце года, позволит подрядчику заранее подготовиться, закупить необходимые материалы, провести согласование работ. А уже с началом нового строительного сезона можно будет смело браться за дело.

По сообщению пресс-службы мэрии, на перечисленных улицах в Первомайском районе рабочим предстоит обустроить пешеходные связи, отремонтировать сети инженерных коммуникаций, заасфальтировать проезжую часть, починить при необходимости лестницы и подпорные стены. Также специалисты установят шесть новых остановочных павильонов и дорожные знаки, нанесут разметку. Общая протяженность обновленных участков составит 2,6 километра. Работы необходимо завершить до конца следующего лета.

По словам специалистов управления дорог городской администрации, ход ремонта будут контролировать представители профильных ведомств и общественные наблюдатели, от взгляда которых обычно не ускользают даже самые мелкие детали. Подрядчику предстоит подойти к реализации нацпроекта со всей ответственностью, так как выявленные нарекания придется устранять за свой счет. Важно отметить, что на ремонт действует гарантия, правда сроки ее отличаются в зависимости от вида работ. Так, нижний слой асфальтового покрытия должен стойко переносить все внешние факторы в течение пяти лет, а верхний слой — четыре года.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году комплексный ремонт по нацпроекту охватил улицы в нескольких районах приморской столицы. Ремонтники привели в порядок Толстого, здесь не только заасфальтировали дорогу, но и возвели подпорную стену, а также высадили зеленые насаждения. Отремонтировали дорожники и Волжскую с Шуйской, а для комфортного проезда автомобилистов по обновленным участкам по заказу мэрии подрядчик возвел новый мост через Вторую Речку. В 2022 году по нацпроекту преобразились Нейбута, Калинина и Давыдова, об этих работах редакция тоже рассказывала более подробно.

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