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7 декабря, источник: МК.RU Воронеж

Губернатор представил медицинскому сообществу главу воронежского минздрава

В конце ноября новым руководителем министерства здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин.

Источник: ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Напомним, в конце ноября новым руководителем министерства здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин, ранее возглавлявший БСМП № 1. Вчера, 6 декабря, глава региона Александр Гусев представил нового министра медицинскому сообществу. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

Во время встречи он отметил, что здравоохранение является важнейшим направлением деятельности правительства области, а также подчеркнул, что во время пандемии система смогла показать себя устойчивой к подобным испытаниям.

Кроме того, глава региона обсудил с профессиональным сообществом актуальные векторы в медицине. Среди основных направлений — развитие первичной медпомощи и совершенствование работы скорой помощи.

«Будем подходить комплексно и менять систему».

подытожил Александр Гусев
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