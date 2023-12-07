7 декабря, источник: МК.RU Воронеж
Губернатор представил медицинскому сообществу главу воронежского минздрава
В конце ноября новым руководителем министерства здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Напомним, в конце ноября новым руководителем министерства здравоохранения Воронежской области стал Игорь Банин, ранее возглавлявший БСМП № 1. Вчера, 6 декабря, глава региона Александр Гусев представил нового министра медицинскому сообществу. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
Во время встречи он отметил, что здравоохранение является важнейшим направлением деятельности правительства области, а также подчеркнул, что во время пандемии система смогла показать себя устойчивой к подобным испытаниям.
Кроме того, глава региона обсудил с профессиональным сообществом актуальные векторы в медицине. Среди основных направлений — развитие первичной медпомощи и совершенствование работы скорой помощи.
«Будем подходить комплексно и менять систему».