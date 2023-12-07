7 декабря, источник: МК.RU Волгоград
В Роскачестве назвали волгоградцам способы экономии на воде
Специалисты рассказали жителям Волгоградской области, как сэкономить на воде.
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Советы помогут сократить расходы на коммунальную услугу в 4 раза.
В Центре финансовой экспертизы Роскачества и Школе грамотного потребителя объяснили, как снизить расход воды. Прежде всего, эксперты посоветовали проверить всю сантехнику на протечки и устранить их, если таковые имеются.
Специалисты приводят в пример следующие цифры:
— если вода капает из крана, то расход воды увеличивается на 720 л в месяц;
— неисправный бочок унитаза приводит к потере 2000 л в сутки, или 60 тыс. л в месяц.
Сэкономить на воде помогут индивидуальные счетчики. Без них плата начисляется с повышенным коэффициентом, а общая сумма может быть больше в 2−3 раза, чем при оплате по показаниям прибора учета.
Расход воды снизится и при качественном рычажном смесителе — не придется долго искать комфортную температуру. При мытье посуды грязные тарелки стоит замачивать в раковине с моющим средством.
Еще один способ экономии — душ вместо ванны. Специалисты отметили, что это позволит сократить расход воды в 5−7 раз. В Роскачестве также призвали закрывать кран при бритье и чистке зубов — в ином случае потребление вырастет на 200 литров в неделю.
Сэкономить расходы на коммунальную услугу почти на 50% и время поможет посудомоечная машина, однако потребуются первоначальные затраты на установку техники.