Из заброшки в центре Иркутска выдворили большую бездомную семью

Семья из семи человек самовольно поселилась в заброшенном доме почти в центре Иркутска. И может быть, этого никто бы и не заметил, если бы «квартиранты» вели себя тише и не досаждали жильцам соседних домов постоянными скандалами, сообщает ИА «ТК Город».
Как следует из пресс-релиза региональной ФССП, частный двухквартирный дом так давно стоял пустым, что про него уже и в мэрии забыть успели. Во всяком случае, жилищная комиссия, которая проверяла жалобу жителей соседних домов на неожиданно подселившихся к ним граждан, «выяснила, что жилплощадь не пригодна для проживания и принадлежит государству».
После такого открытия администрация Иркутска подала в суд иск о выселении самозванцев, оккупировавших дом, который, как оказалось, муниципальный.
Суд иск удовлетворил, и приставы-исполнители взялись за дело. Пришлось, конечно, походить — поуговаривать не желавших терять так неудачно обретенную крышу над головой иркутян, не имеющих постоянного места жительства:
«…только после неоднократных разъяснений судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения, а также повторного привлечения к административной ответственности, семья самостоятельно нашла новое жилье и съехала из дома, исполнив решение суда», — говорят приставы.