По желанию его могли написать выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций. В 2023/2024 учебном году шесть комплектов тем итогового сочинения — по две из каждого раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека». Процедура проведения итогового сочинения в новом учебном году не меняется. Работа будет оцениваться по системе «зачет/незачет». В случае неудовлетворительного результата «незачет» участники вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) в текущем учебном году в дополнительные сроки — 7 февраля 2024 года или 10 апреля 2024 года. В эти же сроки напишут итоговую работу те, кто по уважительным причинам не смог этого сделать в основные сроки, а также удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение установленного порядка. Продолжительность написания работ — 3 часа 55 минут (235 минут). Участников итогового сочинения (изложения) ознакомят с полученными результатами до 19 декабря, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.