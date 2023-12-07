Власти Екатеринбурга отчитали управляющие компании за плохую уборку дворов

По словам Владимира Гейко, качество уборки дворов в этом году заметно хуже в сравнении с прошлым годом. Замглавы города сослался на многочисленные жалобы жителей микрорайона и посчитал их обоснованными.
«Дворовые проезды должны быть расчищены до твердого покрытия без колейности. Пешеходные зоны также необходимо очистить от снега и льда до асфальта. По желанию жителей допустима уборка пешеходных дорожек до твердого покрытия в снежном варианте, чтобы родителям было удобно везти детей на санках. Самое главное требование — твердое, ровное, нескользкое и безопасное покрытие, чтобы люди могли свободно и комфортно передвигаться по территории», — пояснил Владимир Гейко во время объезда Чкаловского района.
По его словам, городские власти возьмут на контроль работу управляющих компаний по уборке территорий, за которые они ответственны. Также он обратил внимание на то, что с крыш домов необходимо регулярно сбивать наледь и сосульки, которые представляют опасность для людей.