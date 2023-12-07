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7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Где в Кишиневе не будет света 7 декабря: Публикуем список адресов — есть еще время зарядить телефон и включить электрочайник

Premier Energy сообщает об отключениях 7 декабря 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Центр:

— ул. Г. Асаки 65, 67A, 69/2, 69/3, 69/4, В. Короленко 1, 2 в период 13:00—17:00.

— ул. Фрумоаса 19−59, 22−60, Хынчештское шоссе 22B, 24, 32, 34/1, 34/2, 38, 44, Митрополит Гурие Гросу 16, 17−19, Онешть 24, Т. Георге 8−10, В. Дическу 53−97, 62−140 в период 11:00—14:00.

Ботаника:

— ул. Н. Титулеску 20B, Н. Зелинский 2 в период 09:00—13:00.

Буюканы:

— ул. Пьетрэрий 19 в период 09:30—18:30.

— ул. Басарабилор 27−33, 28−32 в период 09:25—13:00.

— ул. Каля Ешилор 5/2 в период 09:00—13:00.

— ул. И. Крянгэ 1, 1/1, ⅓ в период 13:00—17:00.

Чеканы:

— ул. В. Думбрава 1, 13/1, 17, 2−8 в период 13:10—16:30.

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