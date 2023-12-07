7 декабря, источник: Ura.ru
В Пермском крае назвали самые холодные территории
В Пермском крае в ночь на 7 декабря температура воздуха ниже всего опустилась в Кочево, Чермозе, Кунгуре и Гайнах. Об этом сообщает telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ.
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«По данным на 08.00 местного времени, отметку −35 градусов перешли несколько метеостанций Пермского края: В Кочево было −36,3, в Чермозе −36,0, в Кунгуре −35,9, в Гайнах −35,8, в Осе −35,5», — сообщает ГИС-центр. Самой теплой и единственной территорией региона, где температура ночью не была ниже −30 градусов, стал Чайковский.
В Перми ночью метеостанция зафиксировала температуру в −31,2 градуса, а в аэропорту «Большое Савино» −34 градуса. По данным центра, температуры пока еще не достигли своего минимума, так как в крае продолжает холодать. Как ранее отмечали синоптики, сильные морозы в регионе могут продлиться почти неделю, впервые за 17 лет.