7 декабря, источник: Комсомольская правда
Синоптики назвали дату потепления в Екатеринбурге
Когда закончатся морозы в Екатеринбурге и Свердловской области.
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Уральские синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончатся сильные морозы. По прогнозам, это произойдет только в середине декабря. Об этом сообщил Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбург».
— Сильный мороз (ниже нормы на 17−22 градуса, продолжительность пять суток и более) сохранится на Среднем Урале ориентировочно до 12 декабря. В этот период погоду формирует влияние антициклона — будет преимущественно малооблачно, со слабым ветром, — рассказал синоптик.
В ближайшие дни в регионе сохранятся аномальные морозы. В ночь на пятницу ожидается пик похолодания — столбики термометров опустятся ниже отметки −40.
8 декабря в Свердловской области ожидается −27 градусов днем и −35 ночью. С 9 по 10 число воздух прогреется до −24 градусов. 11 декабря свердловчан вновь ждет холодный день, температура днем достигнет −31 градуса. А с 12 декабря начнет теплеть. В области температура воздуха прогреется до −25.