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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Должникам за свет начнут рассылать красные квитанции в Воронеже

Тем, кто не погасит долг, могут отключить электричество.

Источник: Комсомольская правда

В декабре горожанам, не оплатившим потребленное электричество, придут «красные» квитанции. Об этом рассказали в «ТНС энерго Воронеж» 6 декабря.

В квитанциях с клиентов потребуют выплатить накопившийся долг. Общая сумма сейчас составляет 46 млн рублей. Таким образом, «красные жировки» получат более 4 тысяч абонентов.

В компании предупредили, что погасить долг необходимо до конца 2023 года. В противном случае в январе 2024-го неплательщики могут столкнуться с ограничением подачи электроэнергии.

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