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7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

В Шерегеше закрыли единственный кинотеатр «Мустаг»

О сроках открытия пока не говорят.

В Шерегеше закрыли единственный кинотеатр «Мустаг». Об этом сообщили в официальных пабликах 28 ноября сами сотрудники кинотеатра. Сотрудникам «АиФ в Кузбассе» они сказали, что учреждение закрыто по техническим причинам, и неизвестно, когда его откроют снова.

Кинотеатр «Мустаг» в Шерегеше на ул. Советская, 15А существует с 1965 года. Обновлённый кинотеатр открылся для зрителей в 2016 году. После этого, по словам работников, там установили современное оборудование — во всём Таштагольском районе это был единственный кинотеатр, где показывали фильмы в 3D.

Последними фильмами, которые показывали с 23 по 29 ноября, были комедия «Хоккейные папы» и «Папаша в бегах», мультик «Большое маленькое приключение» и «Супермозг».

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