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7 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Один из районов Ташкента временно остался без отопления

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Некоторые локации Чиланзарского района из-за аварии временно остались без отопления. Тепло вернется после завершения ремонта, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Veolia Energy Tashkent.

Источник: Podrobno.uz

Оператор теплоснабжения сообщил об аварии на тепловых сетях и замене сопутствующего оборудования на улице Заргарлик. Из-за этого отопление временно отсутствует в некоторых локациях Чиланзарского района:

кв-лы 19, 20, м-вы К. Шарк, Гулистан, Алгоритм (частично), ул. Сугалли-ота.

Ремонт ориентировочно завершат до 19:00. «Возобновление подачи отопления будет производиться по мере завершения аварийных работ (ориентировочно к 19.00)», — сообщили в компании.

Veolia Energy Tashkent, перекопавшая вдоль и поперек Ташкент минувшим летом, умудрилась допустить аварию именно в тот день, когда в городе ощутимо похолодало. Но извинения приняты, ждем скорейшего возобновления подачи тепла в дома чиланзарцев.

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