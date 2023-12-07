Один из районов Ташкента временно остался без отопления

Оператор теплоснабжения сообщил об аварии на тепловых сетях и замене сопутствующего оборудования на улице Заргарлик. Из-за этого отопление временно отсутствует в некоторых локациях Чиланзарского района:
кв-лы 19, 20, м-вы К. Шарк, Гулистан, Алгоритм (частично), ул. Сугалли-ота.
Ремонт ориентировочно завершат до 19:00. «Возобновление подачи отопления будет производиться по мере завершения аварийных работ (ориентировочно к 19.00)», — сообщили в компании.
Veolia Energy Tashkent, перекопавшая вдоль и поперек Ташкент минувшим летом, умудрилась допустить аварию именно в тот день, когда в городе ощутимо похолодало. Но извинения приняты, ждем скорейшего возобновления подачи тепла в дома чиланзарцев.