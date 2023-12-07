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7 декабря, источник: АиФ Волгоград

Волгоградцам за бесплатную стоянку на платной парковке грозят суперштрафы

Сумма штрафа будет соразмерна той, что назначается за серьезное нарушение ПДД.

Источник: РИА "Новости"

В Волгограде хотят ввести штрафы за бесплатную стоянку на платных парковках. Изменения в законодательство рассмотрит Волгоградская областная дума. Ожидается, что сумма штрафа будет соразмерна той, что назначается за серьезное нарушение правил дорожного движения. Причем для физических и юридических, а также должностных лиц вилка колеблется в диапазонах очень серьезных сумм.

Внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях Волгоградской области Волгоградская областная дума намерена рассмотреть 7 декабря. Этим же законом хотят увеличить и штраф за парковку в зеленой зоне.

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