7 декабря, источник: АиФ Волгоград
Волгоградцам за бесплатную стоянку на платной парковке грозят суперштрафы
Сумма штрафа будет соразмерна той, что назначается за серьезное нарушение ПДД.
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В Волгограде хотят ввести штрафы за бесплатную стоянку на платных парковках. Изменения в законодательство рассмотрит Волгоградская областная дума. Ожидается, что сумма штрафа будет соразмерна той, что назначается за серьезное нарушение правил дорожного движения. Причем для физических и юридических, а также должностных лиц вилка колеблется в диапазонах очень серьезных сумм.
Внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях Волгоградской области Волгоградская областная дума намерена рассмотреть 7 декабря. Этим же законом хотят увеличить и штраф за парковку в зеленой зоне.