7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
1 300 кузбассовцев в трудном положении нашли работу благодаря соцконтракту
Данная мера поддержки предполагает помощь в трудоустройстве и дополнительные выплаты.
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1 300 малоимущих кузбассовцев в трудном положении нашли работу благодаря социальному контракту. Он предполагает не только помощь в трудоустройстве, но и дополнительные четыре выплаты в размере прожиточного минимума.
«Первую выплату соискатель получает при заключении контракта, ещё три — в течение трёх месяцев после трудоустройства. Также заключивший соцконтракт может рассчитывать на оплату обучения (до 30 тысяч рублей), стипендию в период обучения и оплачиваемую стажировку у потенциального работодателя. Кроме того, в период поиска работы соискателю выплачивается пособие по безработице», — рассказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.
С помощью соцконтракта, например, работу нашла жительница Белова, которая прошла обучение на охранника и в итоге устроилась в ЧОП. С 2021 года поддержку государства в трудоустройстве в Кемеровской области получили более 3 тысяч человек.