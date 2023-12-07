7 декабря, источник: AmurMedia.ru
В Хабаровске начинают подготовку площадки к строительству нового спорткомплекса
Для того чтобы выйти на международный уровень проведения соревнований, краевому центру необходим 50-метровый бассейн.
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Мэр Хабаровска поручил приступить к подготовке площадки для строительства спорткомплекса с 50-метровым бассейном в первом квартале будущего года. Сергей Кравчук провёл рабочее совещание по вопросу реализации этого масштабного проекта, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Проект был отмечен экспертами и одобрен на федеральном уровне. На государственное софинансирование строительства спортивных объектов из разных регионов России в период с 2024 по 2026 годы было подано 33 заявки. Одобрение получили только 16. Среди них и «Многофункциональный спортивный комплекс с 50-метровым плавательным бассейном и спортивными залами в г. Хабаровск».
Важность развития спорта на территории страны подчеркнул президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, который прошёл в рамках форума.
«Доступность инфраструктуры для массового спорта, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни, на здоровье миллионов людей. Открывают возможности для занятий физической культурой на постоянной основе», — сказал Владимир Путин.
В Хабаровске и Хабаровском крае всецело поддерживают позицию главы государства. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук не единожды отмечал, что в городе создаются все условия для популяризации физической культуры у горожан.
«Мы выполняем задачу, поставленную президентом России, — создаём условия для массовых занятий спортом. В том числе, уделяем большое внимание профессиональному спорту и подготовке атлетов. Для того чтобы выйти на международный уровень проведения соревнований, Хабаровску необходим 50-метровый бассейн. Я уверен, что всё у нас получится. Опыт работы с частными инвесторами в городе уже наработан и имеет положительные результаты», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с 50-метровым бассейном было включено в проект мастер-плана города Хабаровска по предложению жителей микрорайона Пятая площадка.
Проект был особо отмечен, в том числе и на совещании с руководителями ГЧП-проектов, инвесторами и представителями органов исполнительной власти.
Комплекс будет построен в Хабаровске, в микрорайоне 5-я площадка — рядом с пересечением улиц Узловой и Световой. В нём, помимо бассейна, будут спортивные универсальные залы для занятий боксом, борьбой и рукопашным боем, гимнастикой, настольным теннисом.