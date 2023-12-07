7 декабря, источник: Комсомольская правда
Таможенники рассказали об очереди из 180 грузовиков на границе с Литвой
Еще 25 фур томятся на нейтральной полосе.
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В Калининградской области на границе с Литвой не рассасывается очередь из грузовых автомобилей. Сегодня в очереди в направлении Литовской Республики находится 180 грузовых транспортных средств. Еще 25 фур, уже прошедшие оформление российской стороной, находятся на нейтральной полосе. При этом, как сообщает пресс-служба областной таможни, въезд в Калининградскую область остается свободным.
По данным на 9 утра 7 декабря, через таможенный пост МАПП «Чернышевское» за сутки проследовал 101 большегруз на въезд в Российскую Федерацию и 108 — на выезд.