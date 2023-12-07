7 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Кардиолог назвала продукты, приводящие к риску сердечно-сосудистых заболеваний
Кардиолог сказала, что приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний.
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Российский кардиолог Анна Кореневич перечислила продукты, которые приводят к риску сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Российская газета».
Специалист отметила, что неправильное питание и избыточный вес являются последствиями хронического стресса, как и инфаркт. Кардиолог подчеркнула, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдают люди, у которых в рационе есть сахар, белый хлеб, сладка выпечка, белый рис. Она отметила, что после быстрых углеводов идут трансжиры (речь идет про маргарин и его производные), а также красное мясо, сосиски, пельмени, колбасы, консервированные продукты.