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7 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Кардиолог назвала продукты, приводящие к риску сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог сказала, что приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Российский кардиолог Анна Кореневич перечислила продукты, которые приводят к риску сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Российская газета».

Специалист отметила, что неправильное питание и избыточный вес являются последствиями хронического стресса, как и инфаркт. Кардиолог подчеркнула, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдают люди, у которых в рационе есть сахар, белый хлеб, сладка выпечка, белый рис. Она отметила, что после быстрых углеводов идут трансжиры (речь идет про маргарин и его производные), а также красное мясо, сосиски, пельмени, колбасы, консервированные продукты.

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