7 декабря, источник: НИА Кубань
Новую трамвайную ветку в сторону Немецкой деревни Краснодара начнут строить в 2024 году
Сейчас специалисты расчищают территорию под строительство Западной трамвайной линии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
— Уже в январе 2024 года на площадке планируется начать подготовительные работы, после чего должно стартовать строительство ветки от депо до Немецкой деревни, — сообщается в Telegram-канале проекта «Новый трамвай Краснодара».
Напомним, государственная экспертиза одобрила проект первого этапа Западной трамвайной линии Краснодара. Работы планируют проводить в несколько этапов. Первый этап включает в себя создание трамвайной линии от Западного депо до улицы Красных Партизан. В проект входит возведение обновленного разворотного кольца, 2,2 км трамвайного пути по улице Круговой, а также 4-х остановочных платформ и остановок.