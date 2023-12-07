7 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Пригород Владивостока и мыс Чуркин свяжет электропоезд
Маршруты будут отчасти привязаны к расписанию самолетов.
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Электричка свяжет пригород Владивостока и мыс Чуркин, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) губернатора Приморья Олега Кожемяко. Планируется, что «легкое метро» разгрузит город.
«Есть запрос граждан — в рабочие дни в утренние часы запустить электричку с пригорода Владивостока до Чуркина. Необходимо привязать маршруты электричек к расписанию самолетов. А также расширять парковочные площадки у станций, перестраивать расписание автобусов. Мы разрабатываем большую программу расширения сети по городу по всем маршрутам — до Луговой, Снеговой, Улисса, Тихой, Эгершельда».
По словам губернатора, это поможет людям, у которых нет машины, передвигаться по городу, не испытывая проблем. Также он отметил, что будут прорабатываться маршруты летнего туризма в Хасанский район, поезда в Арсеньев и Большой Камень.
Уточняется, что к планированию приступят в начале 2024 года. Тогда же запустят и часть первых маршрутов — тех, где не требуется модернизация инфраструктуры.
«Это большая поэтапная работа, но мы уже начали движение по этому пути», — отчитался глава Приморья.