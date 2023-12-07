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7 декабря, источник: АиФ Казань

Архитекторы озвучили главные проблемы улицы Баумана в Казани

Улица Баумана в Казани вызывает неоднозначные чувства у жителей и гостей города.

Источник: Аргументы и факты

Такое мнение высказала основатель архитектурного бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева.

Многие казанцы стараются обойти ее стороной, избегая использования данной магистрали. История улицы постепенно теряется, затмирается мифами и легендами, а наличие большого количества рекламных зазывал лишь раздражает окружающих.

Исследование проводилось студентами проекта «Ре-школа». Отмечается, что улица Баумана является городской, однако она оказывается не для горожан, так как они предпочитают обходить ее и воздерживаются от активного использования. Эта улица популярна, но ее истинная история и атмосфера постепенно утрачиваются, заменяясь мифами, легендами и различными скульптурами, что создает определенные парадоксы.

Согласно результатам исследования, улица Баумана является сохраненной, но утраченной. В исторической части улицы сохранилось значительное количество объектов исторического и культурного наследия, однако в результате реставраций множество подлинных деталей этих объектов было утрачено, что представляет собой определенную проблему.

Также отмечается, что улица Баумана является зазывающей, но неприветливой. Избыточное количество рекламы и рекламных зазывал приходится на эту улицу, но это скорее вызывает раздражение и отталкивает, а не создает позитивное впечатление.

В целом, улица Баумана стала витриной национальной культуры и историческим фасадом города Казани и республики Татарстан. Она привлекла на себя популярность, туристический поток и выполняет роль общественного пространства. Однако при этом она передала другим улицам транспортную нагрузку, повседневные городские сервисы, функции для жителей и креативные возможности.

Напомним, фабрику Алафузова в Казани превратят в культурно-образовательный центр.

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