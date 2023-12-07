7 декабря, источник: Аргументы и факты
Где в Москве до 2026 года появится семь пешеходных мостов?
В Москве появится семь новых пешеходных мостов. Четыре из них — на западе столицы, еще три — на юге и в центре города.
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До 2026 года в Москве появится семь пешеходных мостов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сейчас строится три объекта:
В проектировке находятся еще четыре сооружения: два из них через Мневниковскую пойму, еще два — через затон Новинки. Отмечается, что все семь мостов будут построены до 2026 года.
В 2023 году в Москве открыли движение по трем автомобильным мостам. Среди них мост через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева. Сооружение связало Симоновскую набережную с Южнопортовым районом и разгрузило участки Третьего транспортного кольца. Кроме этого, в сентябре завершили строительство моста через реку Пехорка, который связал две магистрали — Московский скоростной диаметр (МСД) и федеральную трассу М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», а также запустили движение транспорта через Сабуровский мост на участке Московского скоростного диаметра.
Как сообщил мэр Москвы в своем официальном Telegram-канале, за 12 лет в городе возвели 31 автомобильный мост. В частности, в 2019 году возвели Карамышевский мост через канал имени Москвы в составе Северо-Западной хорды, а в 2021 году была построена новая переправа через реку Сходню в Зеленограде в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.
По словам мэра, в этом году в столице провели текущий ремонт на девяти мостах, капитальный — на двух, заменили деформированные швы на 34. Среди недавно отремонтированных — мост через Серебряно-Виноградный пруд на территории музея-усадьбы Измайлово. Всего с 2012 года капитально отремонтированы 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки, в том числе Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.