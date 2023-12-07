7 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Синоптики прогнозируют резкую смену погоды в Приморье
Погодные качели не прекратятся даже в предстоящие выходные дни.
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Новая порция тепла поступит в Приморье и Владивосток в пятницу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».
Предстоящей ночью гребень антициклона обусловит морозную и без осадков погоду. Минимальные температуры воздуха составят −13…-19 °С, в горных районах до −20…-25 °С, на побережье ожидается −5…-11 °С.
Днем в пятницу, 8 декабря, ситуация снова поменяется. Гребень уйдет на восток, а на смену ему с запада подойдет новый циклон. Край накроет облачность, но обойдется без существенных осадков.
«С циклоном поступит более теплая воздушная масса, максимальные температуры станут выше, чем сегодня. В южной половине −1…+5 °С, в северной −3…-9 °С», — уточнили метеорологи.
Во Владивостоке ночью малооблачно, ветер стихнет, температура −5…-8 °С. Завтра днем облачно, преимущественно без осадков. Задует юго-восточный ветер, потеплеет до +1…+4 °С.