Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Синоптики прогнозируют резкую смену погоды в Приморье

Погодные качели не прекратятся даже в предстоящие выходные дни.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: PrimaMedia.ru

Новая порция тепла поступит в Приморье и Владивосток в пятницу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

Предстоящей ночью гребень антициклона обусловит морозную и без осадков погоду. Минимальные температуры воздуха составят −13…-19 °С, в горных районах до −20…-25 °С, на побережье ожидается −5…-11 °С.

Днем в пятницу, 8 декабря, ситуация снова поменяется. Гребень уйдет на восток, а на смену ему с запада подойдет новый циклон. Край накроет облачность, но обойдется без существенных осадков.

«С циклоном поступит более теплая воздушная масса, максимальные температуры станут выше, чем сегодня. В южной половине −1…+5 °С, в северной −3…-9 °С», — уточнили метеорологи.

Во Владивостоке ночью малооблачно, ветер стихнет, температура −5…-8 °С. Завтра днем облачно, преимущественно без осадков. Задует юго-восточный ветер, потеплеет до +1…+4 °С.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта