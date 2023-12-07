7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Перми столбик термометра может опуститься до −40 градусов
Пермский край вместе с соседней Удмуртией и Кировской областью оказался в самом центре аномального холода.
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Зима нынче, такое впечатление, пустилась с места в карьер.
— Если это будет не рекордным похолоданием в декабре за всю историю метеонаблюдений, то уж точно самым продолжительным! — прогнозирует доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
В течение шести дней столбик термометра будет опускать ниже −30 градусов. А в понедельник, 11 декабря, погода и вовсе может обновить многолетний суточный рекорд холода, если температура в Перми опустится ниже −36,5.
Пермский край вместе с соседней Удмуртией и Кировской областью оказался в самом центре аномального холода. В связи с этим погода обещает быть ясной и безветренной, в низинах температура может опуститься ниже −40 градусов.
При этом уже в пятницу будет на целых 20 градусов холоднее, чем обычно в начале декабря. Утром может похолодать до −35, днем будет не выше −30. В выходные чуть теплее — до −27.
Пик похолодания, по прогнозу метеорологов, придется на понедельник. Днем в Перми столбик термометра будет стремиться к 40-градусной отметке. Почти так же холодно будет и во вторник.
Затем морозы понемногу начнут отступать.
— Со среды можно рассчитывать на некоторое потепление, — обещает Андрей Шихов. — Но поскольку влияние антициклона сохранится, и лишь по высотам начнет поступать более теплый воздух, то оно будет весьма медленным.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Из-за давления возрастает риск инфарктов.
Лютые морозы будут сопровождаться небывалым повышением атмосферного давления. Медики предупреждают: мороз и рекордные показания барометра — очень опасное сочетание. Риск возникновения инфарктов в ближайшие дни увеличится в несколько раз!
— Риск возрастает из-за сужения сосудов, — объяснила главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. — И речь идет не только о тех, кто лечится от болезней сердца. У нас большинство людей старше 40 болеют гипертонией, но знают об этом не более 40 процентов, а лечатся менее 20 процентов.
Какими могут быть симптомы?
— Люди могут почувствовать, что давит в груди, голова закружилась или заболела. У кого-то может повыситься давление, а у некоторых, наоборот, понизиться, все индивидуально. Если изменилась речь, головная боль не снимается препаратами, необходимо срочно обращаться за медпомощью.
Хроническим больным необходимо дисциплинированно принимать лекарства. И особое внимание — людям в возрасте.
— Особенно важно в этот период следить за своими пожилыми родственниками, чтобы они полноценно питались, не ограничивались горячим чаем с бутербродом, отдыхали, не перетруждались и регулярно измеряли давление.
А ниже — полезные советы, которых стоит придерживаться всем без исключения:
— спать не менее 7−9 часов, воздерживаться от серьезных физических и умственных нагрузок;
— полноценно питаться, не употреблять алкоголь. Пить не слишком сладкий чай, морсы, простую воду, но не кофе;
— чаще проветривать помещение;
— одежда должна быть «многослойной», обувь лучше надевать свободную.