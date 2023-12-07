7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии предупредило об аномальном морозе
МЧС Башкирии предупредило об аномально холодной погоде.
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Так, 8 декабря по республике прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 14−20° ниже климатической нормы.
Также завтра в Башкирии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 3−8 м/с. Температура воздуха в северной половине ночью −28, −33°, местами до −38°, днем −23, −28°, местами до −33°; в южной половине ночью −23, −28°, днем −18, −23°. На отдельных участках дорог туман с видимостью 500−1000 м.