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7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

МЧС Башкирии предупредило об аномальном морозе

МЧС Башкирии предупредило об аномально холодной погоде.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 8 декабря по республике прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 14−20° ниже климатической нормы.

Также завтра в Башкирии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 3−8 м/с. Температура воздуха в северной половине ночью −28, −33°, местами до −38°, днем −23, −28°, местами до −33°; в южной половине ночью −23, −28°, днем −18, −23°. На отдельных участках дорог туман с видимостью 500−1000 м.

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