Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове заработали первые лыжные трассы

Пять лыжных трасс подготовили в Сосновом бору.

В Кемерове заработали первые лыжные трассы, о чём сообщили сотрудники городской мэрии. Пять трасс появилось в Сосновом бору Рудничного района, где специалисты СОШ № 3 нарезали лыжни снегоходной техникой.

Конфигурация и протяжённость трасс составит 500 метров, 1,2,3, и 5 километров. На километровой лыжне с 18 до 22 часов будет работать освещение. Пункт проката укомплектован лыжным инвентарём разных размеров от 29-го до 47-го. Пункт проката в Сосновом бору работает ежедневно. Также покататься можно и на Лесной Поляне (есть лыжня и в Ленинском районе у Кузбасского парка).

Всего в Кузбассе 24 горнолыжных комплекса (Танай, Горная Саланга, Югус, Гурьевск и другие). В середине ноября Шерегеш один из первых в России открыл горнолыжный сезон. Мы рассказывали, как это было.

 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта