7 декабря, источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове заработали первые лыжные трассы
Пять лыжных трасс подготовили в Сосновом бору.
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В Кемерове заработали первые лыжные трассы, о чём сообщили сотрудники городской мэрии. Пять трасс появилось в Сосновом бору Рудничного района, где специалисты СОШ № 3 нарезали лыжни снегоходной техникой.
Конфигурация и протяжённость трасс составит 500 метров, 1,2,3, и 5 километров. На километровой лыжне с 18 до 22 часов будет работать освещение. Пункт проката укомплектован лыжным инвентарём разных размеров от 29-го до 47-го. Пункт проката в Сосновом бору работает ежедневно. Также покататься можно и на Лесной Поляне (есть лыжня и в Ленинском районе у Кузбасского парка).
Всего в Кузбассе 24 горнолыжных комплекса (Танай, Горная Саланга, Югус, Гурьевск и другие). В середине ноября Шерегеш один из первых в России открыл горнолыжный сезон. Мы рассказывали, как это было.