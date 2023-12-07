Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Реальное время

Ночью в Татарстане похолодает до −35 градусов

В целом ожидается от −25 до −30﻿°С.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Реальное время

В Татарстане ночью и утром в пятницу, 8 декабря, местами ожидается похолодание до −35 градусов. В целом прогнозируется от −25 до −30°С, предупредили в Гидрометцентре республики.

В Казани ночью и утром 8 декабря прогнозируется от −25 до −27 градусов. В низких местах температуры воздуха могут опуститься до −31°С.

Днем в Татарстане местами ожидается от −25 до −26 градусов. В Казани прогнозируется от −22 до −24°С.

В ночь на 7 декабря в Татарстане прогнозировалось до −32 градусов. В Казани ожидалось до −28°С.

Напомним, в Татарстане 4 декабря объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до −34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Дневник сельского священника» — мнение сельского священника
Работы на участке 3-го Северного коллектора в Казани завершат летом 2024
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта