7 декабря, источник: Коммерсантъ
В школах Кубани усилят меры безопасности после стрельбы в Брянске
В образовательных учреждениях Краснодарского края планируется усилить профилактические меры после стрельбы в Брянске.
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Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве образования, будут проведены беседы со школьниками, педагогами и родителями.
«Уже организованы инструктажи для сотрудников ЧОП по усилению бдительности и ответственного выполнения своих обязанностей. Всех взрослых просим быть внимательными к своим детям и их проблемам», — отметили в минобразования Кубани.
При этом в ведомстве подчеркнули, что безопасности детей в образовательных организациях Краснодарского края всегда уделяется особое внимание. Все школы региона охраняются сотрудниками частных охранных предприятий, оснащены тревожными кнопками и другими средствами обеспечения безопасности.
Татьяна Ручкина.