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7 декабря, источник: Коммерсантъ

В школах Кубани усилят меры безопасности после стрельбы в Брянске

В образовательных учреждениях Краснодарского края планируется усилить профилактические меры после стрельбы в Брянске.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве образования, будут проведены беседы со школьниками, педагогами и родителями.

«Уже организованы инструктажи для сотрудников ЧОП по усилению бдительности и ответственного выполнения своих обязанностей. Всех взрослых просим быть внимательными к своим детям и их проблемам», — отметили в минобразования Кубани.

При этом в ведомстве подчеркнули, что безопасности детей в образовательных организациях Краснодарского края всегда уделяется особое внимание. Все школы региона охраняются сотрудниками частных охранных предприятий, оснащены тревожными кнопками и другими средствами обеспечения безопасности.

Татьяна Ручкина.

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