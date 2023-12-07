Синоптики пояснили причины аномальных морозов в Омской области

Как заявили синоптики, штормовое предупреждение о наступлении опасного явления «аномально холодная погода» действует в Омской и на юге Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
«В Омской области ночью 7 декабря температура воздуха понижалась от −28 до −37°. Самые низкие значения температуры воздуха −36…-37° наблюдались в северных районах области. В областном центре было −32°. Местами по области отмечался небольшой снег», — заявили в Обь-Иртышском УГМС.
В соответствии с прогнозом синоптиков, в ночь на пятницу, 8 декабря 2023 года, температура в Омской области понизится до −34…-39°, местами до −40…-45°, днем будет 33…-38°, местами до −26°. В Омске ночью −37…-39°, днем −33…-35°.
Как сообщила руководитель ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, в ночь на субботу, 9 декабря 2023 года, температура в Омской области составит −35…-40°, местами до −30°, днем −27…-32°. В воскресенье, 10 декабря, ночью −31…-36°, местами до −41°, днем −27…-32°.