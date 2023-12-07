Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: СуперОмск

Синоптики пояснили причины аномальных морозов в Омской области

В четверг, 7 декабря 2023 года, синоптики пояснили причины аномальных морозов в Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, на территории региона наблюдается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°

Как заявили синоптики, штормовое предупреждение о наступлении опасного явления «аномально холодная погода» действует в Омской и на юге Тюменской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

«В Омской области ночью 7 декабря температура воздуха понижалась от −28 до −37°. Самые низкие значения температуры воздуха −36…-37° наблюдались в северных районах области. В областном центре было −32°. Местами по области отмечался небольшой снег», — заявили в Обь-Иртышском УГМС.

В соответствии с прогнозом синоптиков, в ночь на пятницу, 8 декабря 2023 года, температура в Омской области понизится до −34…-39°, местами до −40…-45°, днем будет 33…-38°, местами до −26°. В Омске ночью −37…-39°, днем −33…-35°.

Как сообщила руководитель ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, в ночь на субботу, 9 декабря 2023 года, температура в Омской области составит −35…-40°, местами до −30°, днем −27…-32°. В воскресенье, 10 декабря, ночью −31…-36°, местами до −41°, днем −27…-32°.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Омича обвинили в неправомерном обогащении за счет муромских пенсионеров
В Омске возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте об
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта