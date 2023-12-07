7 декабря, источник: Комсомольская правда
Новогодние елки для детей 2023−2024 в Казани: афиша, билеты, расписание
Подробная афиша новогодних елок для детей 2023−2024 в Казани.
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С наступлением новогодних праздников многие родители начинают задумываться о том, как порадовать своих детей и создать им незабываемые впечатления. Один из самых популярных способов сделать это — посетить новогодние елки, которые наполнены волшебством, радостью и удивительными эмоциями. «КП» подскажет, когда и где пройдут главные новогодние елки для детей 2023−2024 в Казани.
Елочки для Ля-ле-чек. День рождения дракончика (0+)
Где: Korston.
Когда: с 16 по 29 декабря.
Цена: от 499 до 2 199 рублей.
Эта елка создана для самых маленьких детей до трех лет. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юные участники будут играть, танцевать и петь песни. Для них подготовили бумажную дискотеку, сладкий подарок, фотосессию с Дедом Морозом, новогоднюю лотерею, сухой бассейн и игры с аниматорами.
Квест Елка. В Новый год полный вперед (0+)
Где: Korston.
Когда: со 2 января по 6 января.
Цены: от 600 рублей. Билеты приобретаются на каждого зрителя старше одного года.
Детей ждут захватывающие приключения и творческие задания. Вместе с Дедом Морозом и популярными героями, дети окунутся в фантазийный мир. В программе: детское интерактивное новогоднее шоу, бумажная дискотека, сладкий подарок от Деда Мороза, фотосессия с Дедом Морозом, новогодняя лотерея, сухой бассейн, а также конкурсы и игры с аниматорами. Рекомендованный возраст зрителя: от 3 до 12 лет.
Неоновая вечеринка (12+)
Где: Korston.
Когда: с 3 по 5 января.
Цена: от 999 рублей до 1 199 рублей.
Неоновая вечеринка будет интересна ребятам постарше. На празднике пройдет дискотека с ди-джеем и зажигательными танцами, лазерное шоу и новогодняя лотерея. У каждого гостя будут неоновые браслеты, а перекусить они смогут в канди-кафе.
Рубиновая елка (0+)
Где: КЦ «Московский».
Когда: с 4 по 5 января.
Цена: от 1 000 до 1 500 рублей.
Футбольный клуб «Рубин» организует для детей и их родителей «Рубиновую елку». Зрителям покажут приключения Дракона Руби и его друзей. Новогодняя фотозона, интерактивный спектакль, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, бумажная дискотека, ростовые куклы, бьюти-зона с гримерами, мягкая зона для малышей с раскрасками, бассейном с шариками и мягкими пуфиками, мастер-классы — все это ждет гостей праздника.
Буба. Космо Елка (0+)
Где: КСК «Уникс».
Когда: 7 января в 11.00 и 13.30.
Цена: от 600 до 1 700 рублей.
В канун Нового Года Буба совместно с детьми совершит космическое путешествие в поисках самой яркой звезды для праздничной елки. На пути ему и его друзьям встретятся удивительные инопланетные герои, которые подарят незабываемое шоу в разнообразных стилях и жанрах. Ваш ребенок станет участником лазерного, мыльного, циркового, дымового, тесла и неонового шоу. В программе ожидаются интерактивы с огромными планетами и метеоритами, а также со светодиодными браслетами.