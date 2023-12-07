7 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Штраф за неоплату парковки увеличится вдвое в Воронеже
Депутаты облдумы приняли соответствующие поправки.
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В Воронеже увеличат штраф за неоплаченную парковку в зоне платной городской парковки. Сумма вырастет с 1500 рублей до 3000 рублей. Соответствующие поправки в региональный закон об административных правонарушениях приняли депутаты областной думы в четверг, 7 декабря.
Руководитель управления транспорта Воронежа Максим Захаров в своем telegram-канале прокомментировал решение. Он отметил, что средства от штрафов направляются на развитие всех сфер городской жизни.
— Бюджет областного центра строится на целевых и программных принципах, большую его часть формируют средства из вышестоящих бюджетов, которые могут расходоваться на конкретные цели в рамках утвержденных программ. Собственные доходы составляют около трети всего бюджета и расходуются они, в первую очередь, на местное софинасирование крупных проектов: обновление больших и малых общественных пространств, соцучреждений, строительство школ, детских садов, дорог, объектов коммунальной, транспортной и иной инфраструктуры, а также на благоустройство городской территории. Штрафы, накладываемые за совершение административных правонарушений, в том числе за неоплату парковки, поступают в доходы местного бюджета. Соответственно, эти средства будут направляться в первую очередь именно на эти цели, то есть способствовать развитию города, — отметил Максим Захаров.
В конце ноября в Воронеже начали эвакуировать автомобили с закрытыми, снятыми или нечитаемыми госномерами. Все транспортные средства отправили на охраняемую стоянку. Всего с начала мониторинга эвакуировали 108 автомобилей.
Эвакуация автомобилей стала возможна на основании решения антитеррористической комиссии от 31 октября 2023 года. Согласно распоряжению горадминистрации, уполномоченным органом для этой работы назначено управление транспорта. Соисполнителем определено муниципальное бюджетное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок».