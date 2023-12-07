7 декабря, источник: Комсомольская правда
Будет даже ниже −40: метеорологи обновили прогноз для Челябинской области, и он стал еще более леденящим
В Челябинской области температура опустится ниже −40 градусов.
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В Челябинской области уже в ночь с 7 на 8 декабря температура воздуха может опуститься ниже −40 градусов. Из-за аномальных морозов объявили штормовое предупреждение.
Метеорологи отмечают, что сорок с лишним градусов будет не повсеместно, а только на севере Челябинской области и в низинных районах. Но это не значит, что на остальной территории Южного Урала окажется тепло.
На юге и крайнем западе Челябинской области ожидают −28, −33 градуса. А в оставшихся районах — от −34 до −39 градусов.
Днем в пятницу тоже не стоит ждать потепления. В южных районах будет −20, −25 градусов, а во всех остальных −25, −30.
Свирепые морозы не покинут Челябинскую область до 13 декабря.