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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Будет даже ниже −40: метеорологи обновили прогноз для Челябинской области, и он стал еще более леденящим

В Челябинской области температура опустится ниже −40 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°

В Челябинской области уже в ночь с 7 на 8 декабря температура воздуха может опуститься ниже −40 градусов. Из-за аномальных морозов объявили штормовое предупреждение.

Метеорологи отмечают, что сорок с лишним градусов будет не повсеместно, а только на севере Челябинской области и в низинных районах. Но это не значит, что на остальной территории Южного Урала окажется тепло.

На юге и крайнем западе Челябинской области ожидают −28, −33 градуса. А в оставшихся районах — от −34 до −39 градусов.

Днем в пятницу тоже не стоит ждать потепления. В южных районах будет −20, −25 градусов, а во всех остальных −25, −30.

Свирепые морозы не покинут Челябинскую область до 13 декабря.

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