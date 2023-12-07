На Кубани выявили случаи микоплазменной инфекции

По словам собеседника агентства, сейчас регистрируются отдельные случаи в Краснодарском крае, однако количество заболевших не назвали.
Число зараженных инфекцией в любом случае будет больше, чем тех, у кого микоплазменная инфекция перетекла в пневмонию.
Как ранее сообщала «РГ», рост респираторного микоплазмоза начался в середине октября 2023 года. Инфекция передается воздушно-капельным путем и может быстро стать причиной заболевания членов одной семьи или социальной группы. По данным медиков, чаще всего болеют дети, подростки, молодые люди до 35 лет, а также пациенты старше 60 лет.
Заразность у Мycoplasma pneumoniae ниже, чем у гриппа, ковида, кори или ветрянки. Чтобы ею заразиться, нужен длительный контакт с больным человеком, поэтому такая инфекция чаще всего возникает в организованных коллективах: детских садах, школах, офисных помещениях с большим количеством работников и так далее. Вспышки болезни уже зарегистрировали в нескольких странах мира.