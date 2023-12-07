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7 декабря, источник: "Российская газета"

На Кубани выявили случаи микоплазменной инфекции

На территории Краснодарского края выявили единичные случаи заболевания микоплазменной пневмонией, которая вызвана одноименной инфекцией. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кубани.

Источник: Freepik

По словам собеседника агентства, сейчас регистрируются отдельные случаи в Краснодарском крае, однако количество заболевших не назвали.

Число зараженных инфекцией в любом случае будет больше, чем тех, у кого микоплазменная инфекция перетекла в пневмонию.

Как ранее сообщала «РГ», рост респираторного микоплазмоза начался в середине октября 2023 года. Инфекция передается воздушно-капельным путем и может быстро стать причиной заболевания членов одной семьи или социальной группы. По данным медиков, чаще всего болеют дети, подростки, молодые люди до 35 лет, а также пациенты старше 60 лет.

Заразность у Мycoplasma pneumoniae ниже, чем у гриппа, ковида, кори или ветрянки. Чтобы ею заразиться, нужен длительный контакт с больным человеком, поэтому такая инфекция чаще всего возникает в организованных коллективах: детских садах, школах, офисных помещениях с большим количеством работников и так далее. Вспышки болезни уже зарегистрировали в нескольких странах мира.

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