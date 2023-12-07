15-метровый мост изо льда и резиденция волшебств. Расскажем, где искать новогодние места 2023−2024 в Иркутске

Десятки ледовых скульптур, иллюминация, больше десяти искусственных елок, катки в центре города — такое праздничное убранство будет у столицы Приангарья на праздники. Узнали, где искать новогодние места 2023−2024 в Иркутске: места для прогулок и отдыха, для фотосессий и встреч с друзьями.
Новогодние места 2023−2024 в Иркутске: сквер Кирова
Конечно, сквер Кирова — это сердце города во время праздничных гуляний. Именно здесь ежегодно устанавливают 25-метровую елку и скульптурные композиции изо льда. В этом году к святящимся огнями огромной елочной игрушке и воздушному шару добавился Иркутский алфавит изо льда. Фигуры вырезали 11 скульпторов из нашего города, а также Свирска, Усолья-Сибирского, Читы, Улан-Удэ, Шелехова, Якутска, Екатеринбурга.
— Это символы, которые отражают связь нашего города с Ангарой, Байкалом, а также его исторические и культурные особенности, — рассказали в мэрии Иркутска.
И это еще не все. Нынче елку установили не на ее привычном месте, а чуть ближе к зданию областного правительства. Это связано с тем, что вокруг фонтана залили каток площадью 1115 квадратных метров. Он работает круглосуточно, проката нет. И да, на 17 декабря в сквере запланирован праздничный концерт. Там установят сцену с 7-метровым экраном. Выступать будут наши известные коллективы, а также приглашенные гости. Имена последних держат в секрете.
Новогодние места 2023−2024 в Иркутске: улица Урицкого
Иркутский Арбат, как часто называют улицу Урицкого, в этом году превратиться в Резиденцию ледяных волшебств. Именно сюда из сквера перевезли Резиденцию Деда Мороза (она откроет свои двери 23 декабря), а саму улицу украсили арт-объектами, символизирующими воду.
— Также на главной пешеходной улице областного центра распахнет двери «Резиденция ледяных волшебств». Детей и взрослых будут встречать герои легенд. Пройдут мастер-классы по изготовлению сувениров, — говорят в администрации города Иркутска. — С середины декабря стартуют развлекательные программы с участием ведущих артистов и творческих коллективов города.
Новогодние места 2023−2024 в Иркутске: улица Карла Маркса
Улица Карла Маркса к Новому году преобразится не только с помощью ледяных скульптур, хотя они тут также запланированы, но и с помощью новой подсветки. Она подчеркнет красоту исторических строений, большинство из которых являются памятниками архитектуры федерального и регионального значения.
Освещение по-новому заиграет у усадеб Аксенова на ул. Урицкого, 2; наследников Чернядевой на ул. Урицкого, 1; Верхоленцева на ул. Карла Маркса, 19; у торгового дома фирмы «Треугольник» на ул. Карла Маркса, 28; у Сибирского торгового банка на ул. Карла Маркса, 23; у театр-иллюзион Яджоглу на ул. Карла Маркса, 24 и у дома Воллернера на ул. Карла Маркса, 25.
Новогодние места 2023−2024 в Иркутске: бульвар Гагарина
Более 25 ледовых скульптур появились к праздникам на набережной Ангары у памятника Александру III. Все они посвящены столетию хоккея с мячом. Изо льда вырезаны фигуры хоккеистов, коньки и т. д.
— В основе оформления — хоккейная баталия, — рассказал пресс-службе администрации Иркутска скульптор Виталий Чантурия. — Игроки представлены такими, какими можем видеть их в иркутских дворах: в фуфайках, тельняшках, коньках, надетых на валенки. Это дети, мужички, старички.
В декабре, а также в новогодние каникулы здесь будут проводить различные мастер-классы и активности.
Новогодние места 2023−2024 в Иркутске: остров Конный
Остров Конный вот уже на протяжении нескольких лет становится одним из обязательных мест к посещению в новогодние каникулы. Здесь в пешеходных дорожках заливают самый большой в Иркутске бесплатный каток — площадь его 4.5 тысячи квадратных метров. Откроется он в конце декабря.
Остров также украшают гирляндами и световыми фигурами. А еще тут любят гулять ребятишки: для них построят ледяную горку и лабиринт изо льда.
Новогодние места 2023−2024 в Иркутске: Нижняя набережная
Вдоль Ангары на Нижней набережной появятся сказочные деревья. Для их создания привезли коло 200 кубических метров льда. Самым высоким из них будет «Дерево жизни» — композиция, символизирующая единение человека с природой.
— Планируем сделать крону из свисающих сосулек. Несмотря на то, что опыт у нас достаточно большой — до этого строили ледовые городки в Америке, на Аляске, на севере России, в Подмосковье, — такого мы еще не практиковали. И сегодня к нам прикованы взоры мастеров всей страны, — отметил в разговоре с пресс-службой мэрии скульптор Евгений Горбунов.
Здесь же у Московских ворот появится ледяной 15-метровый мост со ступенями. Прогуляться по нему сможет каждый, кто весит до 120 килограммов. Ледяные объекты — триумфальная арка цесаревича Николая, казачий струг (парусно-гребное судно) — также соорудят на этой набережной. Все композиции вечером будут подсвечиваться.
Также композициями изо льда появятся у ДС «Труд» и в 130-м квартале. Всего к Новому году в Иркутске создадут порядка 300 ледяных фигур.
Кстати, в новогодние каникулы можно не только гулять по празднично украшенному городу, но сходить на спектакль, на концерт, на выставку или всей семьей на детское представление. А если вам по сердцу активный досуг — в городе откроется больше 30 катков.
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