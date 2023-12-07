7 декабря, источник: Нижегородская правда
Проезд по дублеру проспекта Гагарина может стать бесплатным
Проект оценивается в 64,4 млрд рублей.
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Правительство Нижегородской области постарается сделать все возможное, чтобы проезд по дороге-дублеру проспекта Гагарина стал бесплатным. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 7 декабря.
«Полностью покрыть затраты возможности нет, поэтому пока в рамках концессионного соглашения предполагается платная эксплуатация дублера для того, чтобы в течение 27 лет можно было ту часть, которая не покрывается региональными и федеральными средствами, возмещать концессионеру за счет платности».
Напомним, Правительство Нижегородской области и ООО «Концессионная строительная компания № 11» подписали концессионное соглашение по проекту строительства дублера проспекта Гагарина. Соглашение заключено на срок 30 лет и 9 месяцев, при этом строительство дублера займет 4,5 года, дальнейшая эксплуатация концессионером продлится 26 лет и 3 месяца. Проект оценивается в 64,4 млрд рублей.
Прямая линия с Глебом Никитиным проводится уже в третий раз. Такой формат успел зарекомендовать себя и вызвал большой интерес со стороны нижегородцев. Напомним, в прошлом году губернатор в течение трех часов отвечал на самые волнующие вопросы жителей региона.
Самые яркие моменты прямой линии с губернатором Глебом Никитиным смотрите в нашем telegram-канале «Правда — и точка! Нижний Новгород».