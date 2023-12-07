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7 декабря, источник: Om1.ru

Четыре садика и пять омских школ не принимают детей из-за холода в зданиях

Принять решение об отправке детей на дистант может руководитель образовательного учреждения.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 0 м/с 70% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Om1.ru

В департаменте образования рассказали, что в школах и садиках города ежедневно ведётся мониторинг температуры помещений.

Закон гласит, что в классах, кабинетах, аудиториях температура воздуха должна составлять 18−24 градуса, в спальных помещениях — 19−24, в помещениях для отдыха и игр — 21−24.

«Если температура воздуха в учебных кабинетах опускается ниже установленных действующим законодательством норм, руководитель учреждения вправе самостоятельно принять решение о переводе учеников на дистант или об изменении календарного учебного графика (перенос каникулярных и учебных дней)», — рассказали в департаменте образования.

Если имеются нарушения температурного режима, специалисты проводят обследование. Привлекаются специалисты отдела аварийных и ремонтно-строительных работ департамента образования, а также, по необходимости, ресурсоснабжающих организаций.

В данный момент в Омске из-за снижения параметров теплоснабжения на ТЭЦ-5 закрыты для посещения детьми сады №№ 16, 18, 20 и 53, а школы №№ 56, 62, 146, 108 и 115 переведены на дистант.

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