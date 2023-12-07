7 декабря, источник: Комсомольская правда
Поезд из Москвы в Крым выполнит дополнительные рейсы в новогодние праздники
«Гранд Сервис Экспресс» планирует перевезти более 230 тысяч пассажиров с 29 декабря по 12 января.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Поезд из Москвы в Крым выполнит дополнительные рейсы в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
— Поезд № 175/176 отправится с Павелецкого вокзала Москвы в дополнительные даты 24, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11 января в 0:55, прибытие в Симферополь на следующий день в 18:10. Из Симферополя поезд отправится 22, 25, 26, 29, 30, 31 декабря; 3, 4, 5, 8, 9 января в 01:25, прибытие в Москву на следующий день в 14:26. Продажа билетов в указанные даты уже открыта, — говорится в сообщении.
Ранее на поезд № 175/176 были открыты продажи билетов на 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 8, 9, 12 января отправлением из столицы, а также 23, 24, 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7, 10 января отправлением из Симферополя.
Кроме того, на новогодние праздники также назначен дополнительный поезд № 171/172 Санкт-Петербург — Симферополь.
В ГСЭ отметили, что с 29 декабря по 12 января планируют перевезти более 230 тысяч пассажиров — на 15% больше, чем в прошлом году.
Напомним, с 1 декабря в поездах «Таврия» во время посадки на начальной станции звучит сорокаминутная подборка из расслабляющих и бодрящих композиций со звуками живой природы, написанных резидентами кластера «Таврида. АРТ». Это совместный проект АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» и арт-кластера. Музыка звучит в рамках продвижения молодого искусства и поддержки начинающих музыкантов, композиторов и аранжировщиков на безвозмездной основе.