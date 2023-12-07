Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Pchela.News

В 2024 году в Челябинской области запустят чат-бот для водителей

В Челябинской области запустят чат-бот с системой искусственного интеллекта для водителей. В начале лета его будут тестировать, а к концу 2024 года южноуральцы уже смогут им пользоваться. Рассказываем, как бот будет работать и для чего он нужен.

Источник: Pchela.News

О запуске чат-бота сообщили в четверг, 7 декабря, во время подписания соглашения между ректором Челябинского госуниверситета Сергеем Таскаевым и начальником ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимиром Муравьевым.

Для нашего университета важны масштабные проекты, потому что их можно разделить на различные задачи, которые будет решать не конкретный факультет, а несколько. И здесь любая большая задача подразумевает как раз взаимодействие подразделений, которое приводит к формированию команды, решающей реальные проблемы нашей жизни.

Сергей Таскаев
ректор ЧелГУ

В управлении федеральных дорог работает дежурно-диспетчерская служба, которая принимает телефонные звонки. Однако есть ряд вопросов, ответы на которые можно получить в автоматическом режиме. Например, узнать о наличии и местоположении заправок, мест питания, гостиниц и автосервисов. Поэтому начальник Упрдор «Южный Урал» предложил Челябинскому госуниверситету разработать чат-бот, который смог бы оперативно предоставлять такую информацию.

— Наша идея по разработке чат-бота — это такая оптимизация и ускорение процесса передачи обратной связи водителя о состоянии автомобильных дорог заказчику и подрядным организациям, — добавил Владимир Муравьев. — Если есть какие-то дефекты, которые выявляются пользователем дороги, будь то яма или гололёд, то он сможет до нас донести эти сведения, чтобы мы могли устранить проблему. Я считаю, что это хорошая составляющая для развития дорог и обеспечения комфорта автомобилистов.

Сейчас команда ЧелГУ согласовывает архитектуру и заканчивает детали набросков.

Далее они сделают черновую версию проекта, протестируют его и исправят недочёты.

В начале лета бот введут в опытную эксплуатацию. А к концу 2024 года южноуральцы уже смогут им пользоваться. Он будет работать в мессенджере Telegram, специальном сайте и в мобильном приложении, доступном на любых устройствах.

Кроме того, в 2024 году на федеральных трассах Челябинской области установят 20 новых камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Челябинске 8 декабря для всех школьников отменили занятия
«Трактор» дома проиграл питерскому СКА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта