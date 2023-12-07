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7 декабря, источник: Живем в Нижнем

Нижегородка пригласила губернатора проехать в общественном транспорте в час пик

Глеб Никитин принял предложение.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласился прокатиться в общественном транспорте в час пик. Такое предложение поступило главе региона во время прямой линии 7 декабря.

Нижегородка по имени Ника пожаловалась губернатору, что в утреннее время невозможно сесть на автобус в районе станции метро «Горьковская».

— Практически каждый день сталкиваемся с проблемой ожидания автобуса возле метро «Горьковская» — ждем по 20, по 30 минут. Периодически опаздываю на работу. В связи с этим у меня к вам даже не вопрос, а предложение — вместе в час пик попробовать добраться на работу.

рассказала Ника

— Давайте доберемся. Единственное, что ничего нового я не открою для себя, — ответил губернатор.

Глеб Никитин заверил, что о проблемах с общественным транспортом он знает, и в будущем нижегородские власти постараются их решить.

Ведущий прямой линии также попросил губернатора при планировании поездки в общественном транспорте в час пик не афишировать ее в СМИ.

— Вы же фотографируете себя во время пробежки, мне кажется, будет достаточно фотографии в соцсетях, — сказал ведущий.

— Договорились. Сделаем неожиданно, — пообещал Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали, что Нижегородская область потратила свыше 4 млрд рублей на поддержку СВО.

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