7 декабря, источник: Живем в Нижнем
Нижегородка пригласила губернатора проехать в общественном транспорте в час пик
Глеб Никитин принял предложение.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин согласился прокатиться в общественном транспорте в час пик. Такое предложение поступило главе региона во время прямой линии 7 декабря.
Нижегородка по имени Ника пожаловалась губернатору, что в утреннее время невозможно сесть на автобус в районе станции метро «Горьковская».
— Практически каждый день сталкиваемся с проблемой ожидания автобуса возле метро «Горьковская» — ждем по 20, по 30 минут. Периодически опаздываю на работу. В связи с этим у меня к вам даже не вопрос, а предложение — вместе в час пик попробовать добраться на работу.
— Давайте доберемся. Единственное, что ничего нового я не открою для себя, — ответил губернатор.
Ведущий прямой линии также попросил губернатора при планировании поездки в общественном транспорте в час пик не афишировать ее в СМИ.
— Вы же фотографируете себя во время пробежки, мне кажется, будет достаточно фотографии в соцсетях, — сказал ведущий.
— Договорились. Сделаем неожиданно, — пообещал Глеб Никитин.
Ранее мы сообщали, что Нижегородская область потратила свыше 4 млрд рублей на поддержку СВО.