7 декабря, источник: Комсомольская правда
Нижегородские власти не заплатят подрядчикам, клавшим асфальт в снег
Нижегородцы пожаловались на укладку асфальта в снег.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с укладкой нового асфальта на дорогах в снег. Об этом глава региона поговорил в ходе прямой линии 7 декабря.
— Давайте не будем гипертрофировать, что, как только выпадает снег, дорожники начинают делать асфальт. Ну что это такое? Я к тому, что у нас 99,9% дорожных работ было закончено уже к сентябрю, — заявил губернатор.
Однако губернатор признается, что такие единичные случаи действительно могут возникать. Например, если работы проводятся не за бюджетный счёт.
— Если же мы говорим о бюджетных деньгах, то нам делать выводы не нужно, мы их давным-давно сделали. Я поручения всем давал, но повторю ещё раз, что мы оплачивать некачественные работы не будем. Это чисто ответственность нерадивых подрядных организаций, которые такие вещи допускают. Естественно, на будущее надо избегать работы с такими подрядчиками по максимуму. Конечно, по закону есть конкурсные процедуры и если подрядчик не включён в реестр недобросовестных поставщиков, то он имеет право участвовать в конкурсе. И всё же мы должны все правовые механизмы использовать, чтобы не работать с такими подрядчиками. Будем с этим бороться, — подытожил Глеб Никитин.