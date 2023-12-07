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7 декабря, источник: ИА Татар-информ

Минобрнауки Татарстана напомнило об отмене занятий в школах в морозы

Уроки в школах Татарстана могут быть отменены при температуре воздуха от минус 23 до 32 градусов мороза, напомнили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Так, занятия отменяются в начальных классах сельских школ при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и в 5−9-х классах сельских школ — при минус 25.

Кроме того, уроки разрешено не проводить в 5−9-х классах городских школ при 27-градусном морозе, в 10−11-х классах сельских школ — при минус 30, в 10−11-х классах городских школ — при минус 32.

Занятия по физкультуре на открытом воздухе можно проводить для младшеклассников лишь при температуре не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6−10 метров в секунду, а для старшеклассников — не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6−10 метров в секунду.

Министерство также просит приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды за пределы муниципалитетов при температуре −25 градусов и ниже.

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