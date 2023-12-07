7 декабря, источник: Фонтанка
Изморозь и слои льда. В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности
В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности, теперь из-за отложения изморози.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Второй день подряд в Северной столице объявляют «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщает городская администрация, по прогнозу Росгидрометцентра, с 21 часа 7 декабря до 9 часов следующего дня на территории города возможно ухудшение погодных условий.
В этот раз синоптики предупредили горожан об образовании гололедно-изморозевых отложений. В указанный период местами может образоваться слой плотного льда, нарастающий на поверхности земли.
Жителей Петербурга и Ленобласти просят быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за высокого риска ДТП.
Ранее «Фонтанка» публиковала красивые фотографии рассвета в Петербурге. Небо над городом к полудню 7 декабря почти полностью расчистилось, хотя ещё утром были облака.